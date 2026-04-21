  • Fenerbahçe kritik maçlarda yıkıldı: Ligde puan kaybı, kupada veda
Fenerbahçe kritik maçlarda yıkıldı: Ligde puan kaybı, kupada veda

Fenerbahçe, Süper Lig'de son dakikalarda yediği golle puan kaybı yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da uzatmalarda gelen penaltı golüyle elendi.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2026 Salı 23:35
Fenerbahçe, son 4 gün içinde oynadığı iki kritik karşılaşmada aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada uzatma dakikalarına önde giren Fenerbahçe, 90+8. dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 sona eren maçta uzatmalarda gol yedi. Sarı-lacivertliler, 120+2. dakikada penaltıdan gelen golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

