Fenerbahçe Kruse'yi Malatya maçına yetiştirmek için uğraşıyor
Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muriqi'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti. Alman forvetin salı günkü antrenmanda deneneceği ağrı hissetmemesi durumunda Malatya maçı kadronu alınacağı bildirildi.
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Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muric'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti.
YANAL'IN GÖZÜ ONDA
Alman forvetin salı günkü antenrmanda deneneceği ağrı hissetmemesi durumunda Malatya maçıkadronu alınacağı bildirildi. Aksi halde Kruse'nin tedavisine kaldığı yerden devam edilecek.
Ligin ilk 7 haftasında yaptığı 5 asistle takımın en çok gol pası veren ismi olan Kruse, sakatlığı nedeniyle Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi.
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