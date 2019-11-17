Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muric'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti.

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Alman forvetin salı günkü antenrmanda deneneceği ağrı hissetmemesi durumunda Malatya maçıkadronu alınacağı bildirildi. Aksi halde Kruse'nin tedavisine kaldığı yerden devam edilecek.

Ligin ilk 7 haftasında yaptığı 5 asistle takımın en çok gol pası veren ismi olan Kruse, sakatlığı nedeniyle Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi.