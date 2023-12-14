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Spor

Fenerbahçe Kulübü'nden Umut Nayir'e başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Umut Nayir'in bebeğinin vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 00:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü'nden Umut Nayir'e başsağlığı mesajı
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Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolcu Umut Nayir'in bebeğinin vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir'in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Milli futbolcunun eşi Enfal Diner Nayir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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