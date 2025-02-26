Fenerbahçe kupa maçına hazır

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam Gaziantep'e gidecek.