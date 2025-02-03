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Spor

Fenerbahçe kupa mesaisine başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başladı.

IHA3 Şubat 2025 Pazartesi 15:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe kupa mesaisine başladı
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında 5 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Erzurumspor FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, daha sonrasında ise pas ve şut çalışması yaptı. Fenerbahçe günün antrenmanını, dar alanda oynadığı çift kale maçlarla noktaladı.

Dün oynanan Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika süre alan oyuncular ise rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik programlar uyguladı.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenman ile Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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