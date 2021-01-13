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Spor

Fenerbahçe, kupada Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 09:58 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:58
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Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Jose Sosa, karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

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