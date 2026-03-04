İSTANBUL 14°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9994
  • EURO
    51,1385
  • ALTIN
    7268.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe kupada tur peşinde! İşte maçın muhtemel 11'leri
Spor

Fenerbahçe kupada tur peşinde! İşte maçın muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Avrupa kupalarına veda eden sarı lacivertliler zorlu maçta rakibini yenerek kupada adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Mart 2026 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe kupada tur peşinde! İşte maçın muhtemel 11'leri
ABONE OL

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, ATV'den canlı yayınlanacak.

Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Camara, Ogün, Maxim, Rodrigues, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Fred, Kante, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif

Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.

Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.