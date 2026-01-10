İSTANBUL 15°C / 9°C
Spor

Fenerbahçe kupayı kaldırdı! Kanarya'da zafer coşkusu

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, maçın ardından düzenlenen törende Süper Kupa'yı büyük sevinçle kaldırdı.

Fenerbahçe kupayı kaldırdı! Kanarya'da zafer coşkusu
Turkcell Süper Kupa'da şampiyon, Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler dev finalde ezeli rakibini 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, kupasını seremonide kaldırdı.

TEDESCO, FENERBAHÇE'DE İLK KUPASINI KAZANDI

Eylül ayından takımın başına geçen ve Trendyol Süper Lig'de namağlup olan takımın teknik patronu, Turkcell Süper Kupa'da şampiyon olarak sarı-lacivertlilerin başında ilk kupasını elde etti.

FENERBAHÇE'DE 2. DERBİSİNİ KAZANDI

Tedesco, Fenerbahçe'nin başında ezeli rakiplere karşı 4. maçına çıktı. Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederken, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise siyah-beyazlılara kaybetti. Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da sarı-kırmızılılara üstünlük sağlayarak 2. galibiyetini elde eti.

