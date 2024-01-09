İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2024 Salı / 28 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9441
  • EURO
    32,7953
  • ALTIN
    1958.92
  • BIST100
    7736.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi bitirdi! Anlaşma tamam: İstanbul'a geliyor
Spor

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi bitirdi! Anlaşma tamam: İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, uzun süredir aradığı stoperi buldu. Union Berlin'de forma giyen Leonardo Bonucci ile anlaşan sarı-lacivertliler, yıldız stoperi çarşamba günü İstanbul'a getirmek istiyor. İşte detaylar...

9 Ocak 2024 Salı 17:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi bitirdi! Anlaşma tamam: İstanbul'a geliyor
ABONE OL

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stopere Leonardo Bonucci'yi alıyor. Yıldız oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertliler, Bonucci'yi çarşamba günü İstanbul'a getirmek istiyor.

LEONARDO BONUCCI İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu Çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.

KULÜBÜNDEN AYRILMASI BEKLENİYOR

Union Berlin'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Bonucci'nin, Alman ekibiyle olan sözleşmesi için de kısa süre içerisinde çözüm bulması ve kontratını feshetmesi bekleniyor.

Bu sezon Union Berlin'le 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.