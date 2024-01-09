Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stopere Leonardo Bonucci'yi alıyor. Yıldız oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertliler, Bonucci'yi çarşamba günü İstanbul'a getirmek istiyor.

LEONARDO BONUCCI İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu Çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.

KULÜBÜNDEN AYRILMASI BEKLENİYOR

Union Berlin'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Bonucci'nin, Alman ekibiyle olan sözleşmesi için de kısa süre içerisinde çözüm bulması ve kontratını feshetmesi bekleniyor.

Bu sezon Union Berlin'le 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.