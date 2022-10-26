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Spor

Fenerbahçe, liderlik için sahaya çıkıyor!

UEFA Avrupa Ligi 5.hafta maçında evinde Rennes ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Kazanması halinde liderliğe yükselecek olan Fenerbahçe'de takımın tüm odağı bu maça çevrilmiş durumda.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe, liderlik için sahaya çıkıyor!
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve İsmail Yüksek'in katılmadığı idmanda, Joshua King bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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