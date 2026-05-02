  Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı
Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı

RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç sonra galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikalarda Talisca kaydetti.

Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor ile berabere kalan, geçtiğimiz hafta da derbide Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, bu süreçte 5 puan kaybetti. Kanarya, bugünkü galibiyetle birlikte 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Fenerbahçe, aldığı bu sonuçla puanını 70'e yükseltti.

Sarı-lacivertliler gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak.

