İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8529
  • EURO
    50,7006
  • ALTIN
    6179.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe ligde 8. galibiyetini aldı

Efeler Ligi'nin 13. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 16:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe ligde 8. galibiyetini aldı
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 8. galibiyetini aldı. Gebze Belediyespor ise 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Barthelemy, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Franca, Mustafa Cengiz, Galvez)

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Tervaportti, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Suarez, Bahov (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Taner Kabakçı, Mustafa Susam, Kadir Gürkan Uz)

Setler: 25-18, 18-25, 25-22, 25-23

Süre: 112 dakika (27, 25, 30, 30)

  • Fenerbahçe Medicana
  • Gebze Belediyespor
  • efeler ligi

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.