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Spor

Fenerbahçe lige tam motive! Zorlu maçta rakip Çaykur Rizespor

Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra Göztepe ile 2-2 berabere kalan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si bugün zorlu Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Sarı lacivertli ekip bu maçla birlikte yükselişe geçmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Akşam25 Ağustos 2024 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe lige tam motive! Zorlu maçta rakip Çaykur Rizespor
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Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Sarı-Lacivertli ekipte Mert Hakan, Osayi, Krunic ve Kent kamp kadrosuna alınmadı.. Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek. Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendikten sonra 2. haftada deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe ile berabere kaldı. Eleştirilen Jose Mourinho için erken bir sınav maçı. Olası bir kayıp camiayı karıştırabilir.

FRED GERİ DÖNDÜ

Sarı-Lacivertliler'in en önemli oyuncularından Brezilyalı orta saha Fred Rodrigues, takıma döndü. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha, son dönemde takımla çalıştı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in sahadaki yerini alması bekleniyor. Ancak Sambacı yıldızın ilk 11 başlarsa 60-70 dakika sahada olabileceği, yedekten girme ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade edildi. Mert Hakan'ın cezası devam ederken İrfan Can Eğribayat'ın cezası son buldu.

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