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Spor

Fenerbahçe Lille maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

DHA2 Ağustos 2024 Cuma 13:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe Lille maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, LOSC Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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