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Spor

Fenerbahçe, Lille maçına hazır!

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarında Lille deplasmanında olacak olan Fenerbahçe zorlu mücadeleye hazır.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 11:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Lille maçına hazır!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.

Antrenmana, tedavisine devam edilen Fred katılamadı. UEFA listesinde yer almayan Emre Mor da sakatlığı nedeniyle idmana katılmadı.

Lille maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 14.00'te özel uçakla Fransa'ya hareket edecek.

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