Fenerbahçe-Lille maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa'dan Lille ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin Lille ile oynayacağı iki karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı ilk maçta Rumen hakem hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Sarı-lacivertli takımında Kadıköy'de oynayacağı rövanş karşılaşmasında ise İspanyol hakem Jose Maria Sanchez görev alacak.

Fenerbahçe, Lille ile ilk maçta 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşta ise 13 Ağustos'ta Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.