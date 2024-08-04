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Spor

Fenerbahçe, Lille mesaisinde

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaşacağı Lille maçının hazırlıklarına devam ediyor.

IHA4 Ağustos 2024 Pazar 14:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Lille mesaisinde
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, LOSC Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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