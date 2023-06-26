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Spor

Fenerbahçe, Livakovic'in alternatifini buldu

Livakovic girişimlerinden henüz sonuç alamayan Fenerbahçe, Juventus'un file bekçisi Mattia Perin'i gündemine aldı.

Fanatik26 Haziran 2023 Pazartesi 10:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Livakovic'in alternatifini buldu
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de çarpıcı bir isim gündeme geldi.

İtalyan basını, Edin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci'nin Fenerbahçe'ye başka bir oyuncusunu daha önerdiğini yazdı. Buna göre Lucci, Fenerbahçe Yönetimi'ne Juventus'un kalecisi Mattia Perin'i getirebileceğini iletti.

Bu sezon Juve'de 18 resmi maçta kaleyi koruyan 30 yaşındaki file bekçisinin daha fazla forma bulacağı bir takıma gitmek istediği belirtildi. Yönetim, bu teklifi değerlendirmeye aldı.

Mattia Perin'in Juventus ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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