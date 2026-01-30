İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Lookman transferinde son virajda: İmza için geri sayım başladı
Spor

Fenerbahçe, Lookman transferinde son virajda: İmza için geri sayım başladı

Fenerbahçe ile Atalanta arasında Ademola Lookman transferi için prensip anlaşmasına varılırken, banka teminatları konusundaki pürüz nedeniyle süreç tamamlanamadı. Sarı-lacivertlilerin, ödeme koşullarını netleştirmek için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 23:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Lookman transferinde son virajda: İmza için geri sayım başladı
ABONE OL

Fenerbahçe, yıldız kanat oyuncusu Ademola Lookman transferinde önemli mesafe kat etmesine rağmen süreci henüz tamamlayamadı.

Sarı-lacivertliler ile Atalanta arasında 40 milyon euroyu bulan transfer paketi konusunda ücret noktasında prensip anlaşmasına varıldı. Ancak ödeme koşulları ve banka teminatları konusunda henüz resmi onay çıkmadı.

BANKA GARANTİLERİ KRİTİK NOKTA

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, iki kulüp arasında banka garantileriyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve bu konuda henüz uzlaşma sağlanamadığını aktardı. Transferin kaderini bu detayların belirleyeceği ifade edildi.

DEVİN ÖZEK İTALYA'DA

Transfer sürecini yakından takip eden Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek'in hâlâ İtalya'da olduğu ve Atalanta ile yüz yüze görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

OYUNCU CEPHESİNDE SORUN YOK

Ademola Lookman cephesinde ise herhangi bir pürüz bulunmuyor. Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve sarı-lacivertlilerle kişisel şartlarda anlaşma sağlandığı biliniyor. Lookman'ın yıllık 7 milyon eurodan 4.5 yıllık sözleşmeye hazır olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta formasıyla 19 maça çıkan Lookman, 3 gol ve 2 asist üretti.

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.