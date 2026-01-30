Fenerbahçe, yıldız kanat oyuncusu Ademola Lookman transferinde önemli mesafe kat etmesine rağmen süreci henüz tamamlayamadı.

Sarı-lacivertliler ile Atalanta arasında 40 milyon euroyu bulan transfer paketi konusunda ücret noktasında prensip anlaşmasına varıldı. Ancak ödeme koşulları ve banka teminatları konusunda henüz resmi onay çıkmadı.

BANKA GARANTİLERİ KRİTİK NOKTA

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, iki kulüp arasında banka garantileriyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve bu konuda henüz uzlaşma sağlanamadığını aktardı. Transferin kaderini bu detayların belirleyeceği ifade edildi.

DEVİN ÖZEK İTALYA'DA

Transfer sürecini yakından takip eden Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek'in hâlâ İtalya'da olduğu ve Atalanta ile yüz yüze görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

OYUNCU CEPHESİNDE SORUN YOK

Ademola Lookman cephesinde ise herhangi bir pürüz bulunmuyor. Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve sarı-lacivertlilerle kişisel şartlarda anlaşma sağlandığı biliniyor. Lookman'ın yıllık 7 milyon eurodan 4.5 yıllık sözleşmeye hazır olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta formasıyla 19 maça çıkan Lookman, 3 gol ve 2 asist üretti.