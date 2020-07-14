İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2020 Salı / 23 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8663
  • EURO
    7,8274
  • ALTIN
    398.128
  • BIST100
    117727
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Lorenzo Brown'ı transfer etti
Spor

Fenerbahçe, Lorenzo Brown'ı transfer etti

Fenerbahçe Beko, ABD'li guard Lorenzo Brown ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

DHA14 Temmuz 2020 Salı 17:20 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 17:20
ABONE OL

Fenerbahçe Beko, 30 yaşındaki Birleşik Amerikalı guard Lorenzo Brown ile anlaştı.

Sarı-lacivertliler, erkek basketbol takımının yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Sırp ekibi Kızılyıldız'da geçiren 1.96'lık guard Lorenzo Brown ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

2019-20 sezonunda Kızılyıldız ekibine transfer olan Brown, burada başarılı bir sezon geçirdi. EuroLeague'de 27 maça çıkan Birleşik Amerikalı oyuncu, 12.3 sayı, 4.6 asist, 3.3 ribaund, 1.1 top çalma ve 13.0 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynadı. Brown, Adriyatik Ligi'nde ise 18 karşılaşmada 10.6 sayı, 6.3 asist, 2.7 ribaund, 1.4 top çalma istatistiklerini yakaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Lorenzo Brown'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.