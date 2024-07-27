Fenerbahçe Lugano maçının rövanşına hazırlanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano'yu ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.