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Spor

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun ayrılığını açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferi için El Nassr'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:08 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan'ın El Nassr Kulübü ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Luiz Gustavo, El Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

LUİZ GUSTAVO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin 2019'un yaz aylarında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, sarı-lacivertli formayla toplam 97 resmi maça çıktı. 35 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, takımına 5 gol ve 3 asistle katkıda bulundu.

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