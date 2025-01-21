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Spor

Fenerbahçe-Lyon maçının hakemi belli oldu

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Lyon maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

IHA21 Ocak 2025 Salı 12:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Lyon maçının hakemi belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Fransız ekibi Lyon ile oynayacağı mücadeleyi İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda Fransa ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Paolo Mazzoleni oturacak. Mazzoleni'ye, AVAR olarak Daniele Doveri eşlik edecek.

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