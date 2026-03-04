İSTANBUL 14°C / 3°C
Spor

Fenerbahçe, maç günü Gaziantep'e geldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında bugün deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi.

4 Mart 2026 Çarşamba 15:37
Fenerbahçe, maç günü Gaziantep'e geldi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı için öğle saatlerinde özel uçakla kente geldi. Sarı-lacivertliler, Gaziantep Havalimanı'na indikten sonra takım otobüsüyle konaklayacak otele geçti. Kafilede rahatsızlığı devam eden Teknik Direktör Domenico Tedesco yer almadı. Sakatlığı devam etmesine rağmen takımı yalnız bırakmak istemeyen Kaptan Milan Skriniar ise Gaziantep'e geldi.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak.

