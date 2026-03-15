İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7138.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe macerasına 2 asistle başlamıştı! Anthony Musaba kayıplara karıştı
Spor

Fenerbahçe macerasına 2 asistle başlamıştı! Anthony Musaba kayıplara karıştı

Ara transfer döneminde Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba adeta kayıplara karıştı. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına eski takımı karşısında çıkan 25 yaşındaki futbolcu 2 asist ile maça damga vurmuştu ancak Musaba performansın devamını getiremedi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ15 Mart 2026 Pazar 14:42
Fenerbahçe macerasına 2 asistle başlamıştı! Anthony Musaba kayıplara karıştı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin devre arası Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, ligde adeta kayboldu.

Tedesco'nun isteği ile takıma kazandırılan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli forma ile ilk maçının ardından büyük umutlar bağlanmıştı.

Yeni dönemindeki ilk maçına eski takımına karşı sahaya çıkan Musaba, iki asistle takımının finale çıkmasında büyük katkı sağlamıştı.

25 yaşındaki futbolcu bu performansın devamını getiremedi.

Lig'de çıktığı son 7 mücadelede yalnızca 1 asist kaydeden Musaba, söz konusu asisti yine eski takımına karşı yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.