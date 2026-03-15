Fenerbahçe'nin devre arası Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, ligde adeta kayboldu.
Tedesco'nun isteği ile takıma kazandırılan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli forma ile ilk maçının ardından büyük umutlar bağlanmıştı.
Yeni dönemindeki ilk maçına eski takımına karşı sahaya çıkan Musaba, iki asistle takımının finale çıkmasında büyük katkı sağlamıştı.
25 yaşındaki futbolcu bu performansın devamını getiremedi.
Lig'de çıktığı son 7 mücadelede yalnızca 1 asist kaydeden Musaba, söz konusu asisti yine eski takımına karşı yaptı.