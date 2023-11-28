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Spor

Fenerbahçe maçı için özel rotasyon

Perşembe günü Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Nordsjaelland, ligde oynadığı son maçta takımın bazı yıldız isimlerini dinlendirdi. Danimarka temsilcisi, sarı lacivertlilerle yapacağı maçtan galibiyetle ayrılıp, gruptan çıkma adına avantaj yakalamayı hedefliyor.

Fanatik28 Kasım 2023 Salı 09:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe maçı için özel rotasyon
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Fenerbahçe, perşembe günü Konferans Ligi'nde deplasmanda Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak.

Danimarka temsilcisi, önceki gün ligde Aarhus'u konuk etti. Teknik direktör Johannes Thorup, perşembe günkü mücadeleyi düşünerek takımın önemli isimleri Andres Schjelderup ve Christian Rasmussen'i yedek soyundurdu.

HANSEN BELİRSİZ

Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı. Nordsjaelland'da sakatlığı bulunan kaleci Andreas Hansen yine oynayamadı. Hansen'in Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği belli değil.

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