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Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı'dan Konyaspor'a kötü haber

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı'nın adduktor kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

DHA18 Mart 2022 Cuma 16:16 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 16:16
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İttifak Holding Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Sağ uyluk üst iç kısmında ağrıları olan oyuncumuz Abdülkerim Bardakçı'nın yapılan tetkikleri sonucunda Adduktor kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

Sport Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda 55 puanla 2'nci sırada yer alan Konyaspor, pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlık çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte sakatlık şoku yaşandı. Ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakçı'nın sağ uyluk kısmında yırtık tespit edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Sağ uyluk üst iç kısmında ağrıları olan oyuncumuz Abdülkerim Bardakçı'nın yapılan tetkikleri sonucunda Adduktor kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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