Aston Villa forması giyen orta saha oyuncusu Boubacar Kamara'nın durumu belli oldu.

SEZONU KAPATTI!

FA Cup'ta Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

The Athletic'te yer alan habere göre, dizinden sakatlık yaşayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I DA ETKİLİYOR

26 yaşındaki futbolcunun sakatlığı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacak ve sezonu kapatan Kamara, bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında perşembe günü sahasında İngiliz ekibini ağırlayacak.

TRANSFER; RAPHAEL ONYEDIKA

Aston Villa, Kamara'nın uzun süreli sakatlığının ardından ara transfer döneminde orta sahaya yeni bir takviye gerçekleştirebilir.

İngiliz ekibi, Kamara'nın alternatiflerinden biri olarak Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı da düşünüyor. Onyedika, orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor. Aston Villa, Kamara'nın sakatlığı sonrası Onyedika için hamlede bulunabilir.

SEZON PERFORMANSI

Aston Villa'nın bu sezon önemli isimlerinden biri olan Kamara, forma giydiği 26 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.