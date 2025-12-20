İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Eyüpspor'dan ilginç paylaşım

Eyüpspor, Fenerbahçe maçı öncesinde yaptığı dikkat çekici paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Kulübün paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

HABER MERKEZİ20 Aralık 2025 Cumartesi 01:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe maçı öncesi Eyüpspor'dan ilginç paylaşım
Süper Lig'de Eyüpspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesinde Eyüpspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Eyüpspor'un paylaşımında, "Yarın Fenerbahçe'yi yenersek ne olur?" ve "Yarın Fenerbahçe'ye yenilirsek ne olur?" başlıklı ilginç ifadeler yer aldı.

Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine düştü.

İşte Eyüpspor'dan yapılan paylaşım;

