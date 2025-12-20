Fenerbahçe maçı öncesi Eyüpspor'dan ilginç paylaşım

Süper Lig'de Eyüpspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesinde Eyüpspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Eyüpspor'un paylaşımında, "Yarın Fenerbahçe'yi yenersek ne olur?" ve "Yarın Fenerbahçe'ye yenilirsek ne olur?" başlıklı ilginç ifadeler yer aldı.

Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine düştü.

İşte Eyüpspor'dan yapılan paylaşım;