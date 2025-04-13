Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Kayserispor'da 5 futbolcu cezalı duruma düştü.

Kayserispor'da Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso ve Dimitrios Kolovetsios, gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Bu üç isim dışında Majid Hosseini de kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Kayserispor, ligin gelecek haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Söz konusu dört isim, bu maçta oynayamayacak.

Öte yandan Kayserispor'da Stephane Bahoken de Kasımpaşa maçında sakatlanmasının ardından sedyeyle oyundan çıktı. Bahoken yerine 60. dakikada Duckens Nazon oyuna dahil oldu.