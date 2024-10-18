Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'a kötü haber!

Manchester United'ın genç yıldızı Kobbie Mainoo'dan İngiliz ekibine kötü haber geldi.

The Times'ta yer alan habere göre; Hamstring sakatlığı yaşayan Kobbie Mainoo, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Toplamda 7 maç kaçıracağı belirtilen İngiliz oyuncu, Fenerbahçe maçında da sahada olmayacak.

SAKAT VE CEZALI İSİMLER

İngiliz ekibinde ayrıca cezalı Bruno Fernades ile birlikte sakatlıkları devam eden Noussair Mazraoui, Tyrell Malacia ve Leny Yoro forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Manchester United ile 24 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek.