İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2515
  • EURO
    37,2013
  • ALTIN
    2986.01
  • BIST100
    8955.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'a kötü haber!
Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'a kötü haber!

İngiliz ekibi Manchester United forması giyen Kobbie Mainoo, Hamstring sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak. Toplamda 7 maç kaçıracak olan Kobbie Mainoo, Fenerbahçe ile oynanacak müsabakada da sahada olamayacak.

18 Ekim 2024 Cuma 13:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'a kötü haber!
ABONE OL

Manchester United'ın genç yıldızı Kobbie Mainoo'dan İngiliz ekibine kötü haber geldi.

The Times'ta yer alan habere göre; Hamstring sakatlığı yaşayan Kobbie Mainoo, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Toplamda 7 maç kaçıracağı belirtilen İngiliz oyuncu, Fenerbahçe maçında da sahada olmayacak.

SAKAT VE CEZALI İSİMLER

İngiliz ekibinde ayrıca cezalı Bruno Fernades ile birlikte sakatlıkları devam eden Noussair Mazraoui, Tyrell Malacia ve Leny Yoro forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Manchester United ile 24 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.