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Spor

Fenerbahçe maçı öncesi olay! Bazı taraftarlar yaralandı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin Twente ile karşı karşıya geleceği maç öncesinde iki grubun taraftarları arasında olay çıktığı iddia edildi. Yaşanan gerilim ile birlikte bazı taraftarların yaralandığı da ifade edildi.

3 Ekim 2024 Perşembe 19:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe maçı öncesi olay! Bazı taraftarlar yaralandı
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Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı öncesi Enschede şehrinde olay çıktığı iddia edildi.

Maça büyük ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, şehir merkezinde toplanırken Twenteli taraftarların zaman zaman provokatif hareketleri oldu. Fenerbahçeli taraftarların büyük kısmı bu provakasyonlara uzun süre eşlik etmedi.

Polisin provokatif Twenteli taraftarlara müdahale etmemesi sonrası Fenerbahçeli bir kısım taraftarlar önce sözlü olarak cevap verdi ve iki taraf arasında gerilim arttı.

Bazı taraftarların fiziksel temas ile birlikte yaralandığı, bazılarının göz altına aldığı belirtildi.

İki taraf arasında fiziksel temas yaşanmaya başlayınca polis araya girdi. Polisin müdahalesi sonrası iki grup birbirinden ayrıldı.

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