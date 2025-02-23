İSTANBUL 4°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2025 Pazar / 25 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4592
  • EURO
    38,1983
  • ALTIN
    3438.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Spor

Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar! Teknik direktör ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı.

Haber Merkezi23 Şubat 2025 Pazar 22:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sky Sports'un haberine göre; Rangers, Fransız teknik direktörü Philippe Clement ile yollarını ayırma kararı aldı.

Habere göre; Rangers yönetimi üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Clement'in 16 aylık serüvenine nokta koyma kararı aldı.

İskoçya Ligi'nde St. Mirren'e 2-0 kaybeden Rangers, lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Rangers'ı konuk edecek. Bu eşleşmenin rövanşı 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.