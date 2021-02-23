İSTANBUL 12°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2021 Salı / 11 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0395
  • EURO
    8,5633
  • ALTIN
    409.42
  • BIST100
    1531.4
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da eksikler geri dönüyor
Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da eksikler geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına 11 oyuncusundan yoksun çıkan Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi eksikler büyük oranda dönüyor.

DHA23 Şubat 2021 Salı 13:56 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 13:56
ABONE OL

Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı, sakat ve izolasyon süreci nedeniyle 11 oyuncusundan faydalanamayan bordo-mavililerde hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor.

Trabzonspor'da kart cezasını tamamlayan Nwakaeme, sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak ile izolasyon süreci sona eren Arda ve Serkan Fenerbahçe mücadelesi çalışmalara başladı. Baker ile Uğurcan'ın da bugün teste gireceği, ayrıca Erce, Marlon, Hosseini'nin de maça yetişebileceği kaydedildi.

Bordo-mavililerde eksiklerin dönemesin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, yeni bir kayıp yaşanmaması durumunda Fenerbahçe karşısında sadece uzun süreli sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen'den faydalanamayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.