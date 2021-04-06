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Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Yeni Malatyaspor'a koronavirüs darbesi

Yeni Malatyaspor'da perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı ve toplam vaka sayımız 8 oldu.

AA06 Nisan 2021 Salı 19:59 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 19:59
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Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu ile 2 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler sonucunda 2 futbolcu ile 2 personelde koronavirüs tespit edildiği belirtilen açıklamada, "İlgili protokol gereği izlenimleri devam eden toplam vaka sayımız 8 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır." denildi.

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