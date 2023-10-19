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  • Fenerbahçe maçına gözlemci yağmuru! İsmail Yüksek için geliyorlar...
Spor

Fenerbahçe maçına gözlemci yağmuru! İsmail Yüksek için geliyorlar...

Fenerbahçe'de scout ekiplerini peşine takan son futbolcu İsmail Yüksek oldu. Milli takım formasıyla gösterdiği etkili performansın ardından Avrupa devlerinin radarına giren genç oyuncu için Hatayspor maçına gözlemci yağacak. İşte detaylar...

Takvim19 Ekim 2023 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe maçına gözlemci yağmuru! İsmail Yüksek için geliyorlar...
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Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı İsmail Yüksek performasıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor...

24 yaşındaki futbolcunun milli takım formasıyla Hırvatistan ve Letonya maçlarındarki enfes performansı sonrası bazı Avrupa kulüplerinin oyuncuyu transfer listesine aldığı ifade ediliyor.

HATAY MAÇINA HÜCUM

Genç futbolcuyla adı geçen kulüpler arasında Napoli, Bayer Leverkusen, Real Betis, Lazio ve Roma bulunuyor. Bu kulüplerin dışında yıldız futbolcuyla ilgilenen başka kulüplerin de olduğu ve genç futbolcuyu izlemek için Atakaş Hatayspor maçında çok sayıda menajer ve scout ekibinin akreditasyon yaptırdığı belirtildi.

YÜKSEK TEKLİFLERİN GELMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe forması ile bu sezon sahaya çıktığı 14 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli takımla olan kontratı 2027 yılında sona erecek. İsmail için sezon sonunda yüksek tekliflerin gelmesi bekleniyor.

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