Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı İsmail Yüksek performasıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor...

24 yaşındaki futbolcunun milli takım formasıyla Hırvatistan ve Letonya maçlarındarki enfes performansı sonrası bazı Avrupa kulüplerinin oyuncuyu transfer listesine aldığı ifade ediliyor.

HATAY MAÇINA HÜCUM

Genç futbolcuyla adı geçen kulüpler arasında Napoli, Bayer Leverkusen, Real Betis, Lazio ve Roma bulunuyor. Bu kulüplerin dışında yıldız futbolcuyla ilgilenen başka kulüplerin de olduğu ve genç futbolcuyu izlemek için Atakaş Hatayspor maçında çok sayıda menajer ve scout ekibinin akreditasyon yaptırdığı belirtildi.

YÜKSEK TEKLİFLERİN GELMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe forması ile bu sezon sahaya çıktığı 14 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli takımla olan kontratı 2027 yılında sona erecek. İsmail için sezon sonunda yüksek tekliflerin gelmesi bekleniyor.