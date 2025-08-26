İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Fenerbahçe maçına saatler kala beklenmedik gelişme! Benfica'dan dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu kararı

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Portekiz ekibi Benfica'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekiz temsilcisi, sarı lacivertli ekibin transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

26 Ağustos 2025 Salı 12:20
Fenerbahçe maçına saatler kala beklenmedik gelişme! Benfica'dan dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu kararı
Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak bir gelişme yaşandı. Portekiz basını söz konusu gelişmeyi manşetten duyurdu.

Record'un aktardığı habere göre Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili kararını verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU RÖVANŞ MAÇINDA KULÜBEYE

Kadıköy'de 0-0 sona eren maçta ilk 11'de sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, rövanşta yedek soyunacak. Record'un haberinin detayında Lage'ın, Kerem'in yerine Andreas Schjelderup'u sahaya süreceği ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'nin deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geleceği maç 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.

