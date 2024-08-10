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Spor

Fenerbahçe maçında büyük sürpriz! 15 yaşında kaleye geçti

Süper Lig 2024/2025 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanında sahaya çıkacak olan Adana Demirspor'un kalesinde 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer yer aldı.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe maçında büyük sürpriz! 15 yaşında kaleye geçti
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Adana Demirspor, 2024/2025 sezonunun ilk hafta maçında Fenerbahçe deplasmanına konuk oluyor. Adana ekibinin kadrosunda sürpriz bir tercih göze çarptı.

KALECİ 15 YAŞINDA!

Adana Demirspor teknik direktörü Michael Valkanis'in Fenerbahçe'ye karşı sahaya sürdüğü kadroda Şimşeklerin kalesini 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer'in koruyacağı öğrenildi.

İKİNCİ PROFESYONEL MAÇI

21 Eylül 2008 doğumlu kaleci, Adana Demirspor'un geçen sezon Süper Lig'de Antalyaspor'a karşı deplasmanda 2-1 mağlup olduğu mücadeleye 90+2'de dahil olarak ilk profesyonel maçına çıkmıştı. Genç file bekçisi Fenerbahçe karşısında ise ikinci profesyonel maçına çıkacak.

YEDEĞİ 26 YAŞINDA

Maça ilk 11'de başlayan Dönmezer'in yerine oyuna girmeyi bekleyecek olan Şimşekler'in yedek kalecisi Vedat Karakuş ise 26 yaşında.

DENİZ EREN DÖNMEZER KİMDİR?

Deniz Eren Özdemir 21 Eylül 2008 yılında Hatay'da dünyaya gelmiştir. Çukurova Demirspor altyapısından Adana Demirspor altyapısına transfer olan genç kaleci geride bıraktığımız sezon Şimşekler'in U19 takımı ile 3 maça çıkarken A Takım ile de 1 resmi maça 90+2'de dahil oldu. Alt yaş kategorilerinde Türkiye'nin kalesini 8 kez koruyan Özdemir, 1.90m boyundadır ve sağ ayaklıdır.

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