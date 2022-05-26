İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2022 Perşembe / 25 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3607
  • EURO
    17,5906
  • ALTIN
    972.448
  • BIST100
    2450.84
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Mahmoud Trezeguet için harekete geçti
Spor

Fenerbahçe, Mahmoud Trezeguet için harekete geçti

Fenerbahçe'nin bu sezonu kiralık olarak Başakşehir'de geçiren ve bonservisi Aston Villa'da bulunan Mahmoud Trezeguet için harekete geçtiği iddia edildi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 20:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Başakşehir'in Aston Villa'dan yarım sezon kiraladığı Mahmoud Trezeguet için önemli bir iddia geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin Mısırlı oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Haberde Aston Villalı Trezeguet'in sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi olduğu ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin teknik direktör konusu netleştikten sonra oyuncu için girişimlere başlanacağı aktarıldı.

Yıldız oyuncu bu sezon Başakşehir formasıyla 13 maçta 6 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.