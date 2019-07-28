Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir'den vazgeçmiyor
Mahmut Tekdemir için daha önce Başakşehir’e 2 milyon Euro öneren Fenerbahçe, bu kez 3 milyon Euro ile Turuncu-Lacivertlilerin kapısını çalacak.
Başkan Ali Koç'un işaret ettiği 6 numara takviyesi için çalışmalarını hızlandıran F.Bahçe'de uzun süredir adı gündemde olan Mahmut Tekdemir için yeni bir hamle yapılacak.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın alınmasında ısrarcı olduğu milli futbolcu için daha önce 2 milyon Euro öneren sarı-lacivertliler, teklifini 3 milyon Euro'ya çıkararak Başakşehir'in kapısını tekrar çalacak.
Transferde aracılık yapan Emre Belözoğlu'nun da Mahmut için eski kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi.
(Sabah)
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