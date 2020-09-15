DHA 15 Eylül 2020 Salı 13:39 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 13:40

Fenerbahçe'de ilk hedef bonservisi elinde olan Mario Mandzukic.

Vedat Muriç'i İtalyan ekibi Lazio'ya gönderen ve maddi olarak eli rahatlayan Sarı-Lacivertliler golcü takviyesi için harekete geçti. 12 yeni isimle kadrosunu güçlendiren ve genişleten Sarı-Lacivertlilerde tarihi transferlere imza atan Emre Belözoğlu yönetimindeki transfer komitesi şimdi de dünyaca ünlü golcü Mandzukic ile imza aşamasına geldi. Emre Belözoğlu'nun yakından tanıdığı Mandzukic'in kendisi ve temsilcisi ile sık sık telefonda görüştüğü ve Hırvat golcüye yeniden Avrupa'nın iyi golcüleri arasına gireceğine inandırdığı belirtilirken, tecrübeli golcü de Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu.

MANDZUKİÇ DE FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Bonservisi elinde bulunan Mario Mandzukic birçok teklif içinde en çok Fenerbahçe'nin projesine inanırken, yeniden Avrupa'da olmak istediğini belirtti. Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyerinden sonra sportif direktörlükte de başarılı olduğunu gören Mandzukic prensipte evet dediği sarı-lacivertliler için son detayların giderilmesini bekliyor.

MÜNİH, ATLETICO VE JUVENTUS...

Hırvat golcü Mario Mandzukic, 2012 yılında Bayern Münih'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Alman ekibinde 54 lig maçında 33 gol kaydederken, daha sonra İspanya'nın Atletico Madrid ekibine transfer oldu. La Liga'da 28 maçta 12 gol, 5 asistlik performans sergileyen Mandzukic, 2015 yılında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Juventus'a imzayı attı. Siyah-beyazlılarda 5 sezon forma giyen Hırvat futbolcu, 162 maçta 44 gol kaydetti. Son olarak Katar Ligi temsilcilerinden Al Duhail'e transfer olan 34 yaşındaki oyuncu, 7 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.