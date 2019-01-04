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Fenerbahçe Manolo Gabbiadini için kolları sovadı

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Southampton'ın gözden çıkardığı İtalyan golcü ile ilgilendiğini yazdı.

  • Habertürk
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde stoper ve forvet transferlerine ağırlık verilmiş durumda. Çizme basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Southampton forması giyen İtalyan golcü ile ilgileniyor.

 

Calciomercato sitesi, sarı-lacivertli kulübün, Southampton'da bekleneni veremeyen Manolo Gabbiadini'yi istediğini duyurdu.. 27 yaşındaki golcü için Milan, CSKA Moskova, Spartak Moskova ve Real Betis'in de devrede olduğu belirtilirken, Gabbiadini'nin menajeri Silvio Pagliari'nin teklifler hakkında Southampton ile görüşme halinde olduğu kaydedildi..

 

BU SEZON 1 GOL ATTI

 

Southampton'ın oyuncusunu bonservisiyle göndermek istediği ve en az 12 milyon euro talep ettiği vurgulanıyor.Fenerbahçe ve diğer taliplilerin ise kiralama seçeneğini kullanmak istediği bildirildi. Bu sezon Premier Lig'de 12 maçta forma giyen Manolo Gabbiadini sadece 1 gol atabildi. 1.81 boyundaki forvet EFL Cup'ta ise 3 karşılaşmada oynamasına rağmen fileleri havalandıramadı..

 

Çizme'de son dönemde yetişen önemli golcüler arasında yer alan Gabbiadini ciddi transferlere imza attı.

 

2012'de 11 milyon euro'ya Atalanta'dan Juventus'a, 2013'te 11.5 milyon euro'ya Juve'den Sampdoria'ya, 2015 yılında 12.5 milyon euro'ya Sampdoria'dan Napoli'ye giden Manolo için Southampton iki yıl önce 17 milyon euro bonservis ödedi.

Forvet arkası ve kanat olarak da oynayabilen Gabbiadini'nin 2021'e kadar mukavelesi var.

 

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