Fenerbahçe, Marcos Rojo'yu ikna etmeye çalışıyor
Fenerbahçe’nin sol stoper için Arjantin Milli Takımı’nın oyuncusu Marcos Rojo’yu istediği iddia edildi.
Mirror’un haberine göre; Kolarov’dan umudu kesen Sarı-Lacivertliler, M.United’in yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Marcos Rojo’yu ikna etmeye çalışıyor. Habere göre; Kanarya, Arjantinli oyuncuyu sezon sonuna kiralık oynatmak amacında.
(Akşam)
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