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Spor

Fenerbahçe, Marcus Rashford için ilk teması kurdu

Manchester United'ın satış listesine aldığı Rashford için temsilciler aracılığıyla temas kuran Fenerbahçe, oyuncudan gelecek işarete göre resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Rashford'un gönlü Barcelona'da olsa da sarı lacivertliler bekleme sürecinde devreye girdi.

Akşam19 Temmuz 2025 Cumartesi 08:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Marcus Rashford için ilk teması kurdu
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Manchester United'ın yaz transfer döneminde satış listesine koyduğu Marcus Rashford için Fenerbahçe ilk teması kurdu. Sarı-Lacivertliler, İngiliz yıldızın mali beklentilerini ve kariyer planlamasını öğrenmek adına temsilcileri aracılığıyla bilgi aldı. Henüz resmi bir teklif yapılmasa da, Fenerbahçe oyuncudan gelecek işarete göre Manchester United'la masaya oturmayı planlıyor. İngiliz basınında da Rashford'un ayrılığa sıcak baktığı, United'ın ise yüksek maaş yükünden kurtulmak istediği yazıldı. Kanarya, süreci takip ediyor ve olası gelişmeler için hazırda bekliyor.

JUVENTUS VE BAYERN DE DEVREDE

27 yaşındaki futbolcunun adı Bayern Münih, Juventus ve Barcelona gibi Avrupa devleriyle anılırken; Manchester United da oyuncunun satışına açık kapı bıraktı. Sky Sports, The Guardian ve Bavarian Football Works gibi kaynaklar Rashford'un kadro dışı kalma ihtimaline dikkat çekti. Fenerbahçe, olası fırsat transferi için en erken adımı atan takımlardan biri oldu. Bonservis bedeli ve maaş beklentisi elbette masadaki en büyük engellerden biri. Ancak hem United'ın elini çabuk tutma isteği, hem de Fenerbahçe'nin doğrudan oyuncuyla temas kurması, Sarı-Lacivertliler'i bu yarışta ciddi bir aday haline getirdi.

BARÇA'NIN OYUNCU SATMASI ŞART

Marcus Rashford'un gönlünün Barcelona'dan yana olduğu biliniyor. Ancak Katalan kulübü, La Liga'nın "1:1 kuralı" sebebiyle Ağustos ayını beklemek zorunda. Bu kural gereği kulübün harcama limitini dengelemeden yeni transfer gerçekleştirmesi mümkün değil. Dolayısıyla Barcelona'nın Rashford transferinde resmi adım atabilmesi için bazı oyuncularla yollarını ayırması gerekiyor. Bu da Rashford'un bekleme sürecine girmesi anlamına geliyor. Fenerbahçe ise tam bu süreçte devreye girmiş durumda. Eğer Barcelona'dan somut bir hamle gelmezse, Fenerbahçe'nin resmi teklif sunması ve Rashford'a yeni bir rota çizmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

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