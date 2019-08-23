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Fenerbahçe, Markus Henriksen ile anlaştı

Dinamik bir '6' numara arayışına çıkan Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Markus Henriksen'le anlaşmaya vardı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Ön libero arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Luiz Gutavo için yoğun mesai harcarken, sarı lacivertlilerin büyük bir sürpriz yaparak Norveçli orta saha Markus Henriksen ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HENRİKSEN İLE 3+1 YILLIK ANLAŞMA YAPTI

Daha önce Martin Linnes’i Galatasaray’a, Fredrik Gulbrandsen’i ise Başakşehir’e veren menajer Jim Solbakken’in TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin’e verdiği bilgiye göre; Henriksen’in Fenerbahçe ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun 4 – 4,5 milyon Euro civarında bir bonservis ücretiyle transfer edildiği belirtildi.

ERSUN YANAL DA OYUNCUYU İSTEDİ

3,5 yıl Rosenborg’da oynadıktan sonra AZ Alkmaar’a transfer olan ve oradan Hull City’e gelen Markus Henriksen 45 kez Norveç Milli Takımı’na seçilirken, 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 39 maçta 2 gol 2 asist yapma başarısı gösterdi. Fizik kapasitesi ve yüksek kondisyonunun yanı sıra teknik kapasitesinin tatminkar olması Henriksen’i ön plana çıkarırken, Ersun Yanal’ın da tecrübeli oyuncu istemesi transferin gerçekleşmesine yetti.

Kariyerinde 343 maça çıkan Henriksen 55 gol attı

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