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Spor

Fenerbahçe masa tenisinde hem erkekler hem de kadınlarda şampiyon

Masa tenisinde Suzan Özbek Sezonu Türkiye Süper Ligi'ni Fenerbahçe, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon olarak tamamladı.

AA13 Haziran 2021 Pazar 18:21 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 18:21
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 5. ve 6. etapları Burdur'da Mehmet Akif Üniversitesi Spor Kompleksi'nde oynandı.

Erkeklerde 28 puan toplayan Fenerbahçe yenilgisiz olarak 6. kez Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor 24 puanla ikinci, KBS MTD 23 puanla üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda ise oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe, 28 puanla tarihindeki 14. Süper Lig şampiyonluğuna uzandı. Kocasinan Belediyespor 24 puan ve averajla ikinci sırayı alırken, aynı puanlı Trabzonspor üçüncü oldu.

Klasman yarışmaları sonucunda ise erkeklerde Şahinbey Belediyesi, Düzce Gençlik, Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor ve Globalspor, kadınlarda ise İstanbul VMT, Elazığ MTİ, Elazığ Gençlik ve İstanbul DSİ takımları bir alt lige düştü.

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