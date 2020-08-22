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Spor

Fenerbahçe, Mauricio Lemos ile anlaştı

Fenerbahçe, stoper transferi için Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos ile anlaştı. Sarı-lacivertliler Las Palmas'a 1.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:27 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:27
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Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe, stoper transferini de açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşmaya vardı.

İspanyol basınında yer alan son detaylara göre, transfer kısa süre içinde resmi olarak da açıklanacak. Uruguaylı oyuncunun bavullarını topladığı ve İstanbul'a uçuşunun da planlandığı da kaydediliyor.

1.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Fenerbahçe'nin, 3 gündür ciddi pazarlıklar yaptığı oyuncu için Las Palmas ile 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında son anlaşmayı yaptığı vurgulandı.

İspanyol kulübünün, 3 gündür idmanlara da çıkmayan oyuncunun maaşından kurtulmak için düşük rakamı kabul ettiği ifadee edildi.

LEMOS KİMDİR?

Defensor altyapısından yetişen ve Avrupa'ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen 24 yaşındaki sağ ayaklı Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos, La Liga 2'de geçen sezon 26 maça çıktı.

Mauricio Lemos, Uruguay Milli Takımı formasını da iki kez giydi.

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