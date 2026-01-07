İSTANBUL 17°C / 3°C
  Fenerbahçe Medicana adını 8'li finale yazdırdı
Spor

Fenerbahçe Medicana adını 8'li finale yazdırdı

CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Radnicki'yi 3-0 yenen Fenerbahçe Medicana, adını 8'li final turuna yazdırdı.

7 Ocak 2026 Çarşamba 23:45
Fenerbahçe Medicana adını 8'li finale yazdırdı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Sırbistan ekibi Radnicki'yi 3-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, kupada 8'li final turuna yükseldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Magdalena Niewiarowska (Polonya)

Fenerbahçe Medicana: Chinenyeze, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Marttila (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mustafa Cengiz, França, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Galvez)

Radnicki: Kovac, Lopar, Bojovic, Cirovic, Gajovic, Kostic (Stasevic, Vukmirovic, Zivanovic, Hadzimehmedovic)

Setler: 25-14, 25-15, 25-13

Süre: 62 dakika (20, 21, 21)

  • Fenerbahce
  • Radnicki
  • CEV Kupasi

