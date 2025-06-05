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Spor

Fenerbahçe Medicana, Agnieszka Korneluk'u renklerine bağladı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Medicana, orta oyuncu Agnieszka Korneluk transferini resmen açıkladı.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 14:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana, Agnieszka Korneluk'u renklerine bağladı
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı orta oyuncu Agnieszka Korneluk'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Agnieszka Korneluk'a ailemize 'hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeni sezon planlaması kapsamında transfer edilen ve 2009-2010 sezonunda KS Energetyk Poznan ile profesyonel kariyerine başlayan Korneluk, sırasıyla SMS PZPS Szczyrk, Impel Wroclaw, Grot Budowlani Lodz, Epiu Pomi Casalmaggiore, Savino Del Bene Scandicci, Grupa Azoty Chemik Police ve KS DevelopRes Rzeszow formalarını giydi.

  • fenerbahçe medicana
  • transfer
  • Agnieszka Korneluk

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