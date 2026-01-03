İSTANBUL 14°C / 13°C
  Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu set vermeden geçti
Spor

Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu set vermeden geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

3 Ocak 2026 Cumartesi 19:11
Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu set vermeden geçti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Sadettin Kıral

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani (Gizem Örge, Ana Cristina, Safronova, Arelya Karasoy Koçaş)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Perez)

Setler: 28-26, 25-14, 25-22

Süre: 81 dakika (33, 21, 27)

  • Fenerbahçe Medicana
  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Aras Kargo

